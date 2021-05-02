Лукашенко пожелал патриарху Кириллу преумножения "духовных сил"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Белорусский лидер пожелал патриарху Кириллу преумножения "духовных сил для подвижнического служения на благо Православной церкви" и братских народов Союзного государства. По словам Лукашенко, древние традиции религии объединяют жителей двух стран и помогают достойно преодолеть любые испытания.

"Укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии", — цитирует главу государства пресс-служба.

Лукашенко добавил, что много столетий назад христианство стало для белорусов и россиян краеугольным камнем единых культурных, исторических и семейных ценностей.