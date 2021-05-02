Ударный беспилотник ВСУ перехвачен у храма в ДНР

Защитники Донецкой Народной Республики произвели перехват ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на подлете к храму в Ясиноватой.

Защитники Донецкой Народной Республики произвели перехват ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на подлете к храму в Ясиноватой.

Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР. По его словам, подразделения ПВО обнаружили дрон в 7:35 по местному времени.

БПЛА оказался штатным квадрокоптером, который был переоборудован самодельным способом в ударный и запущен с точки дислокации мотострелкового батальона 72-й механизированной бригады ВСУ. Народная милиция ДНР принудительно посадила дрон, который при падении скинул боеприпас, однако обошлось без пострадавших.

В ДНР не исключают возможности, что беспилотник направлялся к храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где местные жители освящали снедь ко дню Светлой Пасхи.