Глава Минздрава РФ считает напряженной ситуацию с коронавирусом в стране

Мурашко назвал, при каких условиях сформируется коллективный иммунитет.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает напряженной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране. В интервью журналистам канала "Россия-1" он рассказал, что более 300 тысяч человек с диагнозом коронавирус все еще остаются под наблюдением врачей.

«Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи», — сказал глава Минздрава.

По его словам, для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет к вирусу, минимум 69,8 млн россиян должны иметь антитела в результате прививки или после болезни.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ было выявлено 8 697 новых случаев заболевания. Накануне эта цифра была больше - 9 270.