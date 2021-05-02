По словам президента Украины, в домашнем праздновании нет ничего греховного.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан своей страны с праздником Пасхи.

Глава государства призвал украинцев отпраздновать светлый праздник Пасхи в семейном кругу, избегая посещения общественных мест. По его словам, в этом "нет ничего греховного".

"Прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно заботы и любви к ближнему. А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой, в борьбе за мир", — сказал он.

Кроме того, Зеленский не забыл и о работниках медицинской сферы. Президент отметил, что им придется провести этот день на дежурстве в борьбе за здоровье и жизнь сограждан.