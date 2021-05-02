В Госдуме назвали оправданными меры с ПЦР-тестами для туристов

Решение Роспотребнадзора тестировать прибывших из-за рубежа россиян на наличие коронавирусной инфекции является обоснованным, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Решение Роспотребнадзора тестировать прибывших из-за рубежа россиян на наличие коронавирусной инфекции является обоснованным, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Накануне ведомство призвало ужесточить правила въезда в страну для российских туристов. Соответствующее постановление Роспотребнадзора начало действовать с 1 мая. Теперь все россияне должны сдать два ПЦР-теста после возвращения с заграничных курортов. Между первым и вторым забором биоматериалов должно пройти не более 24 часов. Результаты тестирования необходимо загрузить на портал "Госуслуги". Сергей Боярский прокомментировал решение Роспотребнадзора изданию "Слово и дело". Он назвал оправданными такие меры.

"Поскольку мы помним, как быстро к нам привезли болезнь в прошлом году. Мы до последнего держались, но именно тот, кто возвращался, и был переносчиком этого заболевания. Позже оно прогрессировало по всей стране. Повторения тех событий не хочется. Ограничения и локдауны — Боже упаси. Все уже привыкли носить маски и сдавать тесты", — заявил парламентарий.

Он также призвал россиян пройти процедуру вакцинации. По словам депутата, сделать прививку необходимо, чтобы выработать коллективный иммунитет.