Володин обратился к правительству и ЦБ после визита в Саратов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из правительства и Центрального банка России "задуматься" после разговора с местными жителями в Саратове.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из правительства и Центрального банка России "задуматься" после разговора с местными жителями в Саратове.

Накануне депутат посетил город в ходе региональной недели. Во время поездки парламентарий пообщался с жителями Саратова. Володин прокомментировал поездку и разговор в Telegram.

"Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства России, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются", — подчеркнул председатель ГД.

Правильно бы было услышать разговоры, которые случаются у депутатов с избирателями во время региональных встреч, уверен депутат. Люди ждут, что данные вопросы "мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", добавил Володин.