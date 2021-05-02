Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-ходом Киева

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости возвращения сторон конфликта в Донбассе к изначальным договоренностям вместо объявления новых перемирий.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости возвращения сторон конфликта в Донбассе к изначальным договоренностям вместо объявления новых перемирий.

Лидер народной республики в интервью РИА Новости отметил, что пасхальное перемирие в Донбассе стало пиар-ходом Киева, и оно не было согласовано.

"Речи не было о Пасхальном перемирии. Это пиар со стороны Украины. У нас есть договоренность о бессрочном перемирии... Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться. СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается", — сказал он.

Пушилин отметил, что предусмотренный минскими договоренностями формат режима прекращения огня не соблюдается украинской стороной. Глава ДНР напомнил, что стороны уже неоднократно договаривались о разных перемириях — за годы противостояния их было заключено 22, среди которых были "новогодние, рождественские, хлебные и школьные".