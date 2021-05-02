Названы четыре способа накопить на достойную пенсию

Аналитики назвали действенные способы накопить на старость. Среди них — инвестиции, банковские вклады и покупка ценных бумаг на бирже.

В 2020 году средний размер пенсии россиян приравнивался к 15 тысячам рублей. По оценке Пенсионного фонда России (ПФР), через два года сумма выплат может достигнуть 18,3 тыс. руб.

Однако эксперты утверждают, что существует целых четыре способа увеличить эти цифры и накопить на дополнительную пенсию. Среди них — инвестиции, банковские вклады и другие инструменты формирования пенсионного портфеля. Об этом экономисты рассказали РБК.

Одни из самых распространенных вариантов накопить на старость — сдача недвижимости в аренду и банковские вклады, констатировал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Впрочем, по его словам, такие инвестиции едва ли принесут много прибыли. Наиболее надежным способом эксперт назвал инвестиции на фондовом рынке.

Первый способ сформировать пенсионный портфель — пассивный доход в виде процентов от вкладов, сдачи недвижимости, а также страховой ренты. По мнению Емельянова, необходимо начинать делать накопления с фондов акций и облигаций.

Другой способ — инвестиции в биржевые и паевые фонды. Аналитики утверждают, что подобный метод позволит вкладывать небольшие средства и экономить на налогах. Также у россиян есть возможность создать индивидуальный биржевой счет у брокера, за который можно будет получить налоговый вычет.

Четвертый способ накопить на достойную пенсию назвал финансовый консультант Владимир Верещак. По его мнению, лучший вариант — это вложения в иностранную валюту. Так, например, доллар обеспечивает 7-8% накоплений в год. Впрочем, такой метод следует сочетать с другими фазами накоплений.