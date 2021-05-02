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10:38   2 Мая 2021
Общество

Роспотребнадзор назвал категории граждан, которым нельзя делать прививку от COVID-19

Роспотребнадзор назвал категории граждан, которым нельзя делать прививку от COVID-19

Роспотребнадзор выделил шесть категорий граждан, которым противопоказано прививаться от коронавируса.

Большая часть противопоказаний от вакцинации является постоянной, рассказали в ведомстве. Роспотребнадзор уточнил, что ограничения также касаются вакцины "Спутник V", которая наиболее распространена в РФ.

Ставить вакцину запрещено тем, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Воспрещается вакцинироваться людям, чей анамнез указывает на тяжелые аллергические реакции от лекарств. Помимо этого, нельзя ставить вакцину при сильной чувствительности организма на компоненты вакцины, а также беременным и кормящим матерям. Вакцинирование противопоказано людям, которые имеют злокачественные заболевания крови или новообразования. Врачи напоминают, что нельзя прививаться тем, кто не достиг совершеннолетия.

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#роспотребнадзор #вакцинация #коронавирус #COVID-19

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