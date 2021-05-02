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10:36   2 Мая 2021
Происшествия

Порядка десяти заключенных сбежали из тюрьмы для террористов в Ираке

Порядка десяти заключенных сбежали из тюрьмы для террористов в Ираке

Более десяти заключенных сбежали из-под стражи в провинции Мутанна на юге Ирака.

По предварительной информации, от десяти до 15 заключенных сбежали из тюрьмы. Местные СМИ передают, что группа людей сбежала из тюрьмы, предназначенной для осужденных за терроризм и незаконный оборот наркотиков.

До сих пор неизвестно, как это произошло. Правоохранители разыскивают сбежавших преступников. Они предполагают, что заключенные могут находиться в ближайших районах. Проводится проверка обстоятельств побега. О том, как удалось сбежать группе заключенных, пока не сообщается.

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#ирак #заключенные #побег

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