Порядка десяти заключенных сбежали из тюрьмы для террористов в Ираке

Более десяти заключенных сбежали из-под стражи в провинции Мутанна на юге Ирака.

Более десяти заключенных сбежали из-под стражи в провинции Мутанна на юге Ирака.

По предварительной информации, от десяти до 15 заключенных сбежали из тюрьмы. Местные СМИ передают, что группа людей сбежала из тюрьмы, предназначенной для осужденных за терроризм и незаконный оборот наркотиков.

До сих пор неизвестно, как это произошло. Правоохранители разыскивают сбежавших преступников. Они предполагают, что заключенные могут находиться в ближайших районах. Проводится проверка обстоятельств побега. О том, как удалось сбежать группе заключенных, пока не сообщается.