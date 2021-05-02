NASA: космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon успешно осуществил приводнение в Мексиканском заливе около Флориды, передает NASA.

Американский космический корабль Crew Dragon успешно осуществил приводнение в Мексиканском заливе около Флориды, передает NASA.

Корабль коснулся воды в 09:57 по московскому времени. Примерно за шесть часов до этого он отстыковался от МКС для того, чтобы вернуться на Землю. Отмечается, что на борту находится международный экипаж, состоящий из четырех астронавтов.

Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию еще в ноябре 2020 года. Этот корабль является первым коммерческим пилотируемым аппаратом, который предназначен для отправки экипажей и грузов к МКС.