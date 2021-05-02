В Европе зафиксировали рекордный рост цен на газ

Стоимость газа в Европе повысилась до рекордных 286 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе с середины января 2021 года установила рекорд. Сейчас она составляет $286 (21,5 тыс. рублей) за тысячу кубометров, передает газета «Известия».

Уточняется, что цены на газ растут на фоне снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Например, за эту неделю поступление СПГ снизилось на 8% по сравнению с показателями предыдущих дней апреля.

Кроме того, упал уровень закачки топлива в подземные хранилища: в день туда поступает не более чем 0,1%. По утверждению «Известий», газовый дефицит Европа остро ощутила после морозной зимы.

В осенне-зимний период в подземных хранилищах газа Европы был зафиксирован рекордный за 10 лет объем газа — 65,6 миллиарда кубометров. Для восстановления истощившихся запасов потребуется на 57,3% газа больше, чем в прошлом году.