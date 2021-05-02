10:01 2 Мая 2021Политика
Политолог Рар назвал причину введения Западом бессмысленных санкций против РФ
Позиция Запада в отношении антироссийских санкций основывается на моральной точке зрения, а не прагматической, отметил немецкий политолог Александр Рар.
Позиция Запада в отношении антироссийских санкций основывается на моральной точке зрения, а не прагматической, отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, западные ограничительные меры бьют по европейским компаниям сильнее, чем по российским. Они вводятся с целью унизить РФ, а также испортить ее имидж на международной арене.
"Все это делается на каких-то совершенно несерьезных основаниях — никто ж не доказал, что Россия, например, что-то не то делала в гиперпространстве. Это недоказанные домыслы", — сказал Рар.
Вашингтон не хочет допустить, чтобы Россия и Китай поднялись в высшую лигу мировой политики, и достигли того же уровня, где находятся США, отметил эксперт.