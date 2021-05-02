Появилось видео лучших моментов матча юниорской сборной России против Чехии

Юниорская сборная России по хоккею победила команду из Чехии со счетом 11:1. Спортсмены вышли в четвертьфинал Юниорского чемпионата мира.

Юниорская сборная России по хоккею победила команду из Чехии со счетом 11:1. Спортсмены вышли в четвертьфинал Юниорского чемпионата мира.

Эта победа стала третьей для россиян, что позволило им выйти на первое место в группе и обогнать финских хоккеистов. Кроме того, она стала самой крупной в истории личных встреч с командами Чехии.

Федерация хоккея России опубликовала в своем Twitter-аккаунте видеоролик. В нем показаны лучшие моменты матча.

Вы это видели? Если нет, скорее смотрите — а если да, то наверняка уже хотите пересмотреть. Лучшие моменты матча!#U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSCZE pic.twitter.com/1YgAJRMT7B — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

В четвертьфинале российская сборная сыграет против соперников из Белоруссии. Встреча состоится 3 мая. Другими четвертьфиналистами стали сборные Соединенных Штатов, Канады, Швейцарии, Швеции, Чехии и Финляндии.