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9:56   2 Мая 2021
Спорт

Появилось видео лучших моментов матча юниорской сборной России против Чехии

Появилось видео лучших моментов матча юниорской сборной России против Чехии

Юниорская сборная России по хоккею победила команду из Чехии со счетом 11:1. Спортсмены вышли в четвертьфинал Юниорского чемпионата мира.

Эта победа стала третьей для россиян, что позволило им выйти на первое место в группе и обогнать финских хоккеистов. Кроме того, она стала самой крупной в истории личных встреч с командами Чехии.

Федерация хоккея России опубликовала в своем Twitter-аккаунте видеоролик. В нем показаны лучшие моменты матча.

В четвертьфинале российская сборная сыграет против соперников из Белоруссии. Встреча состоится 3 мая. Другими четвертьфиналистами стали сборные Соединенных Штатов, Канады, Швейцарии, Швеции, Чехии и Финляндии.

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#сборная россии #хоккей #ЮЧМ

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