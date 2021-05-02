Победу кандидата от партии Зеленского на довыборах не признали в суде Украины

Большая палата Верховного суда Украины отменила результаты досрочных выборов, на которых победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, сообщил аналитик Александр Клюжев.

Большая палата Верховного суда Украины отменила результаты досрочных выборов, на которых победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, сообщил аналитик Александр Клюжев.

Протокол ЦИК об установлении итогов довыборов в Раду в Ивано-Франковской области отменили по решению судьи. Аналитик гражданской сети "Опора" назвал это сенсацией праздничной ночи. Клюжев признался, что политические и правовые последствия судебных мер "уже интригуют".

"Пока нет доступа к решению суда для его полного анализа", — приводит слова эксперта украинское издание "Страна".

Василий Вирастюк представлял партию президента Украины Владимира Зеленского. Кандидат от "Слуги народа" набрал 31,25% голосов против 29,69% конкурента из политсилы "За будущее" Александра Шевченко, который потребовал признать выборы недействительными.