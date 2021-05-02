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9:54   2 Мая 2021
Политика

Победу кандидата от партии Зеленского на довыборах не признали в суде Украины

Победу кандидата от партии Зеленского на довыборах не признали в суде Украины

Большая палата Верховного суда Украины отменила результаты досрочных выборов, на которых победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, сообщил аналитик Александр Клюжев.

Протокол ЦИК об установлении итогов довыборов в Раду в Ивано-Франковской области отменили по решению судьи. Аналитик гражданской сети "Опора" назвал это сенсацией праздничной ночи. Клюжев признался, что политические и правовые последствия судебных мер "уже интригуют".

"Пока нет доступа к решению суда для его полного анализа", — приводит слова эксперта украинское издание "Страна".

Василий Вирастюк представлял партию президента Украины Владимира Зеленского. Кандидат от "Слуги народа" набрал 31,25% голосов против 29,69% конкурента из политсилы "За будущее" Александра Шевченко, который потребовал признать выборы недействительными.

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#украина #зеленский #довыборы

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