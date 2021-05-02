Вашингтон рассекретил принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала "секретные планы" бывшего американского лидера Дональда Трампа по планам нанесения ударов за пределами зон боевых действий.

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала "секретные планы" бывшего американского лидера Дональда Трампа по планам нанесения ударов за пределами зон боевых действий.

Свод принципов, которыми командование ВС США должно руководствоваться при проведении контртеррористических действий за границей, был официально принят в 2017 году, пишут журналисты газеты The New York Times.

В документе указан перечень правил, касающихся использования беспилотников и действий отрядов спецназначения. Например, во время проведения операций по борьбе с терроризмом военные не должны стремиться к ликвидации всех боевиков, а наоборот, захватывать их живыми для того, чтобы впоследствии допросить.

Журналисты отмечают, что опубликования "тайных правил Трампа" пришлось добиваться через суд. В прошлом году редакция преследовала эту цель при поддержке Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU).