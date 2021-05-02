Замначальника УФСИН арестовали в Иркутске по делу о взяточничестве

Заместителя начальника Управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области арестовали по подозрению в получении крупной взятки.

Заместителя начальника Управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области арестовали по подозрению в получении крупной взятки.

По версии следствия, он пообещал прекратить расследование в отношении нескольких местных предпринимателей в обмен на 60 млн рублей. В апреле посредник передал сотруднику УСБ часть взятки в размере 10 млн рублей, после чего их задержали правоохранители.

Передававшего деньги гражданина отправили под домашний арест, а получателя взятки заключили под стражу. В их отношении возбудили уголовные дела о взяточничестве и посредничестве. Фигурантам предъявили обвинения, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.