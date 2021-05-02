Глава МИД Японии и госсекретарь США проведут переговоры в Лондоне

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги проведут встречу в Лондоне. Об этом сообщило информационное агентство Кyodo.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги проведут встречу в Лондоне. Об этом сообщило информационное агентство Кyodo.

Переговоры между Блинкеном и Мотэги пройдут 3 мая. Великобританию они посетят, чтобы принять участие в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Во время встречи японский дипломат и американский госсекретарь обсудят несколько международных вопросов, которые касаются ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, Мьянме, Китае и КНДР.

Переговоры между министрами иностранных дел стран "Группы семи" пройдут в Лондоне с 3 по 5 мая. Ожидается, что стороны обсудят вопросы о защите прав человека, восстановление экономики после пандемии коронавируса, а также рассмотрят способы противостояния новым глобальным угрозам.