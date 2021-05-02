Путин обратился к православным с поздравлением в честь Пасхи

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан, которые отмечают праздник, со Светлым Христовым Воскресением.

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан, которые отмечают праздник, со Светлым Христовым Воскресением.

Глава государства напомнил, какое огромное нравственное значение имеет праздник Пасхи. По словам российского лидера, он "пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним".

Кроме того, Путин отметил плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая направлена на поддержание гражданского мира и согласия в России.