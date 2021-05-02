Два человека проникли на территорию поместья королевской семьи

Двоих жителей Великобритании задержала полиция на территории Большого Виндзорского парка в Беркшире 25 апреля.

Двоих жителей Великобритании задержала полиция на территории Большого Виндзорского парка в Беркшире 25 апреля.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 29-летняя женщина. Полицейские выяснили, что пара случайным образом оказалась на территории замка, перемахнув через забор.

"Совершенно неприемлемо и делает королеву уязвимой. Это очень беспокоит, и действительно нужно что-то изменить", — прокомментировал ситуацию офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уорф.

Мотивы злоумышленников остаются неизвестными. На них завели дело, но отпустили из-под стражи под залог. Расследование инцидента продолжается.