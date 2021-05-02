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8:17   2 Мая 2021
Общество

Сервис "Антимошенник" разработают для мобильного приложения МВД к концу года

Сервис "Антимошенник" разработают для мобильного приложения МВД к концу года

Новое приложение, предупреждающее граждан о звонках аферистов, может появиться к 25 декабрю этого года. Об этом сообщили в МВД России.

На реализацию сервиса будет выделено почти 45 млн рублей, передает ТАСС. Соответствующий контракт был заключен с разработчиком в конце марта 2021 года.

Функцию планируют внедрить в мобильное приложение МВД. С помощью сервиса пользователь будет получать уведомление о звонке или СМС-сообщении с номера, который использовался для противоправных действий.

Нежелательные звонки можно будет заблокировать. Сервис МВД, в который внедрят новую опцию, сейчас доступен для скачивания в AppStore и Google Play.

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#мошенничество #мвд #приложение

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