Сервис "Антимошенник" разработают для мобильного приложения МВД к концу года

Новое приложение, предупреждающее граждан о звонках аферистов, может появиться к 25 декабрю этого года. Об этом сообщили в МВД России.

Новое приложение, предупреждающее граждан о звонках аферистов, может появиться к 25 декабрю этого года. Об этом сообщили в МВД России.

На реализацию сервиса будет выделено почти 45 млн рублей, передает ТАСС. Соответствующий контракт был заключен с разработчиком в конце марта 2021 года.

Функцию планируют внедрить в мобильное приложение МВД. С помощью сервиса пользователь будет получать уведомление о звонке или СМС-сообщении с номера, который использовался для противоправных действий.

Нежелательные звонки можно будет заблокировать. Сервис МВД, в который внедрят новую опцию, сейчас доступен для скачивания в AppStore и Google Play.