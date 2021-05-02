Хоккеисты сборной РФ одержали разгромную победу над чехами в матче ЮЧМ-2021

Российская команда в матче группового турнира юниорского чемпионата мира по хоккею с разгромным счетом 11:1 победила сборную Чехии. Игры первенства проходят в США.

Российская команда в матче группового турнира юниорского чемпионата мира по хоккею с разгромным счетом 11:1 победила сборную Чехии. Игры первенства проходят в США.

За российскую сборную хет-трик оформил Матвей Мичков, по дублю на свой счет записали Прохор Полтапов и Федор Свечков. Также по разу ворота противников поразили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. У чехов одной заброшенной шайбой отличился Якуб Кос.

Россия с девятью очками является лидером группы B. Сборная Чехии имеет в арсенале четыре очка и располагается на четвертой строчке таблицы.