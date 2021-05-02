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7:30   2 Мая 2021
Происшествия

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американском казино

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американском казино

Стрельба произошла в казино "Онейда", которое находится к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин). В результате пальбы ранены минимум семь человек, передает телеканал CBS.

Подозреваемый уже задержан полицией. Сотрудники правопорядка занимаются осмотром здания. На месте стрельбы находятся несколько десятков полицейских машин. Конкретные данные о состоянии пострадавших на данный момент не поступали.

Известно, что все заведения "Онейда" будут закрыты до "дальнейшего распоряжения". Прочая информация и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.

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#сша #стрельба #висконсин #казино

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