Семь человек получили ранения в результате стрельбы в американском казино

Стрельба произошла в казино "Онейда", которое находится к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин). В результате пальбы ранены минимум семь человек, передает телеканал CBS.

Стрельба произошла в казино "Онейда", которое находится к юго-западу от города Грин-Бей (штат Висконсин). В результате пальбы ранены минимум семь человек, передает телеканал CBS.

Подозреваемый уже задержан полицией. Сотрудники правопорядка занимаются осмотром здания. На месте стрельбы находятся несколько десятков полицейских машин. Конкретные данные о состоянии пострадавших на данный момент не поступали.

Известно, что все заведения "Онейда" будут закрыты до "дальнейшего распоряжения". Прочая информация и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются.