6:38 2 Мая 2021Общество
Третья волна коронавируса вызывает опасения у жителей Москвы и Петербурга
Москвичи беспокоятся сильнее о третьей волне коронавирусной инфекции, чем жители Петербурга. Об этом стало известно из опроса граждан сервисом SuperJob.
Москвичи беспокоятся сильнее о третьей волне коронавирусной инфекции, чем жители Петербурга. Об этом стало известно из опроса граждан сервисом SuperJob.
Около 45% жителей российской столицы испытывают страх от возможной вспышки инфекции. В Санкт-Петербурге зафиксировали меньшую степень беспокойства. Новый всплеск заболеваемости пугает не больше 36% опрошенных граждан.
Также в результате исследования выяснилось, что жители двух городов немного по-разному относятся к соблюдению масочного режима. Около 85% участников опроса из Москвы пользуются маской в общественных местах, а Петербурге – 82%.