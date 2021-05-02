Третья волна коронавируса вызывает опасения у жителей Москвы и Петербурга

Москвичи беспокоятся сильнее о третьей волне коронавирусной инфекции, чем жители Петербурга. Об этом стало известно из опроса граждан сервисом SuperJob.

Москвичи беспокоятся сильнее о третьей волне коронавирусной инфекции, чем жители Петербурга. Об этом стало известно из опроса граждан сервисом SuperJob.

Около 45% жителей российской столицы испытывают страх от возможной вспышки инфекции. В Санкт-Петербурге зафиксировали меньшую степень беспокойства. Новый всплеск заболеваемости пугает не больше 36% опрошенных граждан.

Также в результате исследования выяснилось, что жители двух городов немного по-разному относятся к соблюдению масочного режима. Около 85% участников опроса из Москвы пользуются маской в общественных местах, а Петербурге – 82%.