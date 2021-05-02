Жители Украины рискуют остаться без газа и отопления к осени

Украины могут лишиться газа и отопления осенью, а все поставщики – остаться без этих ресурсов. Об этом заявил глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Украины могут лишиться газа и отопления осенью, а все поставщики – остаться без этих ресурсов. Об этом заявил глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

"Нафтогаз" должен продавать газ поставщикам тепла и горячей воды по текущему тарифу до 20 мая 2021 года. Но в следующем месяце срок Положения о наложении специальных обязательств закончится. В итоге отрасль рискует попасть на грань коллапса, передает "Обозреватель".

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление? А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами [...]. Отопительного сезона может и не быть", — отметил Блащук.

Вопрос отключения тепла и горячей воды зависит от властей Украины. До 20 мая Минэнерго необходимо разработать предложения по выходу из ситуации. В противном случае по всей стране отключат газ.