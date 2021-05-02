Украинский политолог назвал "болванами" киевские власти на фоне отношений РФ и США

РФ и США дошли до высокого уровня презрения друг к другу: между государствами может начаться полномасштабная холодная война. Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев.

РФ и США дошли до высокого уровня презрения друг к другу: между государствами может начаться полномасштабная холодная война. Об этом заявил украинский политолог Андрей Головачев.

В последнее время страны практически полностью разорвали все существующие дипломатические отношения. Это, по словам Головачева, означает, что "железный занавес опустился". Политолог уверен, что причина кроется в агрессивном поведении со стороны США.

Так, Белый дом уже сократил посольства и консульства на 75%. Также Госдеп рекомендует американцам покинуть РФ до 15 июня, а с 12 мая посольства США и вовсе прекращают выдачу виз россиянам.

"Даже во времена первой холодной войны отношения между СССР и США не опускались так низко", — прокомментировал Головачев.

Политолог придумал название новому обострению отношений между государствами. Так, по его мнению, конфликт полноценно можно назвать "холодной войной — 2". Отличительной чертой этого противостояния является "презрение" администраций обеих сторон к противникам. При этом Головачев добавил, что для Украины ничего хорошего в этом противоборстве нет. А если Киев считает иначе, то является "наивным болваном", резюмировал политолог.