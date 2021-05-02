Пушков назвал "мировой порядок" США произволом

Заявление Вашингтона о том, что США поддерживают "международный порядок", раскритиковал сенатор Совета федерации Алексей Пушков.

Заявление Вашингтона о том, что США поддерживают "международный порядок", раскритиковал сенатор Совета федерации Алексей Пушков.

Ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепа Эрик Баркс-Рагглс заявил, что США "поддерживают порядок на международной арене", который помогает сохранять мир последние 70 лет. Баркс-Рагглс отметил, что РФ и КНР якобы выступают против действий Соединенных Штатов.

Российский сенатор Алексей Пушков обрушился с критикой на заявление представителя Госдепа, назвав их "международный порядок" произволом. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

"Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится", — заявил Пушков.

По мнению сенатора, США создают идеологический подлог, который позволит им заявить права на легитимность своей гегемонии. Также Пушков уверен, что Соединенные Штаты были организаторами ряда мировых конфликтов, войн, госпереворотов, и даже поддерживали запрещенную в РФ организацию ИГ.