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4:22   2 Мая 2021
Общество

Простые наклейки могут защитить квартиру от воров

Простые наклейки могут защитить квартиру от воров

Защитить квартиру от взлома на период длительного отсутствия можно с помощью двух простых способов. О них рассказал эксперт по безопасности Петр Фефелов.

Самым эффективным способом защиты квартиры является установка специальной системы, которая может вызвать охрану. Но такая услуга дорогая. Есть и более бюджетные варианты, передает радио Sputnik.

Первый способ – наклеить на окна входную наклейку со знаком, что недвижимость охраняется. Специалист Фефелов советует воспользоваться и вторым методом – установить специальные аудиосредства. Это могут быть таймеры, издающие звуки в определенное время, или приборы, реагирующие на движение.

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#совет #защита #кража

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