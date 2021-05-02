Простые наклейки могут защитить квартиру от воров

Защитить квартиру от взлома на период длительного отсутствия можно с помощью двух простых способов. О них рассказал эксперт по безопасности Петр Фефелов.

Защитить квартиру от взлома на период длительного отсутствия можно с помощью двух простых способов. О них рассказал эксперт по безопасности Петр Фефелов.

Самым эффективным способом защиты квартиры является установка специальной системы, которая может вызвать охрану. Но такая услуга дорогая. Есть и более бюджетные варианты, передает радио Sputnik.

Первый способ – наклеить на окна входную наклейку со знаком, что недвижимость охраняется. Специалист Фефелов советует воспользоваться и вторым методом – установить специальные аудиосредства. Это могут быть таймеры, издающие звуки в определенное время, или приборы, реагирующие на движение.