Вильфанд предупредил москвичей о первых грозах в начале мая

Первые майские грозы настигнут Москву уже 3 мая. Осадки будут продолжительными, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Первые майские грозы настигнут Москву уже 3 мая. Осадки будут продолжительными, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Погода может понравиться тем, кто любит дожди. Местами ожидаются сильные осадки. Днем 3 мая москвичи увидят облака, а воздух прогреется до 18 градусов выше нуля, передает "Вечерняя Москва".

"Третьего числа – эксклюзивный день для тех, кто любит грозу в начале мая. Ночью будет облачно, к полуночи начнутся дожди, местами сильные", — подчеркнул метеоролог.

В ближайшие дни непогода придет и в ряд других российских регионов. Сильные осадки, местами с мокрым снегом и ветром прогнозируются в Татарстане, Санкт-Петербурге, Туве, Северном Кавказе. Причиной ухудшения погоды станет Средиземноморский циклон, отметил Вильфанд.