Совфед назвал категорию россиян с правом на получение сразу двух пенсий

Категории граждан Российской Федерации, которые имеют право на получение сразу двух пенсий, озвучила сенатор Совета Федерации Елена Бибикова.

Категории граждан Российской Федерации, которые имеют право на получение сразу двух пенсий, озвучила сенатор Совета Федерации Елена Бибикова.

Получать сразу две пенсии могут граждане, имеющие категорию инвалидности и статус ветеранов Великой Отечественной войны. В таком случае позволяется оформить два социальных пособия: одно по по инвалидности другое по старости.

Парламентарий также указала, что в бывают случаи, когда бывшие сотрудники силовых структур могут получать пенсию военную и по старости. Это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж.