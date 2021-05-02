Боррель высказался о российских санкциях против чиновников ЕС

Санкции России в отношении граждан Евросоюза не помешают организации вести борьбу за права человека. Об этом заявил председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.

Санкции России в отношении граждан Евросоюза не помешают организации вести борьбу за права человека. Об этом заявил председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.

МИД РФ недавно опубликовал список из восьми фамилий европейских чиновников, которым был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Среди них оказался глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Таким образом Россия ответила на санкции ЕС в отношении шести российских граждан.

"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права", — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии раскритиковал ответные меры России. Он выразил солидарность с европейскими лицами, попавшими под санкции РФ.