Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин традиционно посетил пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. Молебен по случаю праздника совершает патриарх Кирилл.

Президент России Владимир Путин традиционно посетил пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. Молебен по случаю праздника совершает патриарх Кирилл.

Путин часто посещает службы в ходе главных церковных праздников. Для пасхальных богослужений глава государства традиционно выбирает храм Христа Спасителя. Только два раза он участвовал в торжествах по случаю Пасхи вне столицы — в 2000 и 2003 годах.

В прошлом году Путин впервые был вынужден пропустить богослужение из-за угрозы распространения COVID-19. Однако даже тогда он поставил свечку в маленькой часовне, расположенной в его резиденции в Ново-Огарево.