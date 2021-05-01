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23:51   1 Мая 2021
Общество

Чрезмерное употребление красного мяса может грозить развитием тромбоза

Чрезмерное употребление красного мяса может грозить развитием тромбоза

Красное мясо не рекомендуется есть людям старше 45 лет больше двух раз в неделю. Чем опасно чрезмерное его употребление, рассказал врач-генетик Александр Карасев.

Некоторые бактерии способны превращать красное мясо, лецитин, сыр, яйца или карнитин в токсичные соединения – триметиламин. Печень с помощью окисления пытается избавиться от него, но рискует повредить внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, передает радиостанция "Говорит Москва".

При повреждении эндотелия и наличии колебания глюкозы может сформироваться атеросклеротическая бляшка. Если она приобретает шероховатую форму, то становится источником тромбоза. В последствии может развиться инсульт и инфаркт, предупредил врач Карасев.

Людям старше 45 лет следует сократить потребление красного мяса до двух раз в неделю. Порция должна быть не больше 150 граммов. Этого достаточно для поддержания необходимого количества белка и железа.

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#инсульт #красное мясо #тромбоз

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