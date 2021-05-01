Чрезмерное употребление красного мяса может грозить развитием тромбоза

Красное мясо не рекомендуется есть людям старше 45 лет больше двух раз в неделю. Чем опасно чрезмерное его употребление, рассказал врач-генетик Александр Карасев.

Красное мясо не рекомендуется есть людям старше 45 лет больше двух раз в неделю. Чем опасно чрезмерное его употребление, рассказал врач-генетик Александр Карасев.

Некоторые бактерии способны превращать красное мясо, лецитин, сыр, яйца или карнитин в токсичные соединения – триметиламин. Печень с помощью окисления пытается избавиться от него, но рискует повредить внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, передает радиостанция "Говорит Москва".

При повреждении эндотелия и наличии колебания глюкозы может сформироваться атеросклеротическая бляшка. Если она приобретает шероховатую форму, то становится источником тромбоза. В последствии может развиться инсульт и инфаркт, предупредил врач Карасев.

Людям старше 45 лет следует сократить потребление красного мяса до двух раз в неделю. Порция должна быть не больше 150 граммов. Этого достаточно для поддержания необходимого количества белка и железа.