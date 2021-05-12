Беглов: средняя зарплата в Петербурге на треть выше, чем по России

Об этом губернатор Петербурга заявил в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами ЗакСа.

Средняя зарплата в Петербурге — 68 383 рубля, что на треть выше, чем по России. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Согласно отчету, уровень безработицы в городе составил 2,9%, что вдвое ниже российских показателей. Глава Петербурга отметил, что такого результата Северная столица смогла достичь, благодаря мерам поддержки бизнеса со стороны правительства города во время пандемии коронавируса, которые способствовали стабилизации рынка труда.

«Руководству города в разные периоды нашей истории приходилось действовать в самых разных обстоятельствах, – подчеркнул губернатор. – При этом, каждая управленческая команда стремилась внести максимально возможный вклад в развитие Ленинграда – Петербурга», – сообщил Беглов.

Беглов отметил, что хоть весь прошлый год Петербург работал в режиме чрезвычайной ситуации, но сейчас город уже возвращается к полноценной жизни.