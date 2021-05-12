Петербург надеется на восстановление туризма с помощью ПМЭФ и футбола

В 2021 году началось восстановление туристической сферы Санкт-Петербурга. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе сегодняшнего отчета депутатам.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Санкт-Петербург потерял 75% от своего рекордного туристического потока 2019 года. Однако В 2021 году началось восстановление туристической сферы города, заявил губернатор Александр Беглов в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами ЗакСа.

«Расширены линейки туристических предложений <...> через 3 недели Петербург напомнит о себе миру возвращением в календарь событий Петербургского международного экономического форума, а осенью — Культурного форума», — заявил Беглов.

Также Беглов выразил надежду на предстоящий чемпионат Европы по футболу (7 матчей которого состоятся в Петербурге).

«Ожидаем болельщиков со всего мира», — отметил Беглов.

Ранее губернатор заявил, что в Санкт-Петербурге средняя зарплата на треть выше, чем по всей России.