22:25 1 Мая 2021Происшествия
Участник фестиваля в Брюсселе потерял сознание под струей водомета полиции
Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников несогласованного фестиваля Boum2 в Брюсселе. Для этого стражи правопорядка использовали водометы и слезоточивый газ.
Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников несогласованного фестиваля Boum2 в Брюсселе. Для этого стражи правопорядка использовали водометы и слезоточивый газ.
Мероприятие проходило в столичном парке Ля Камбр. Вскоре после начала сотни полицейских заключили присутствующих в живое кольцо и оттеснили их с места. Демонстранты в ответ на действия правоохранителей стали кидать в них камни, ветки и бутылки.
В ходе потасовки пострадали несколько участников акции. Один из них потерял сознание под струей водомета. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Принять участие в фестивале решили тысячи жителей Брюсселя. Однако проведение мероприятия под запретом из-за действующих в городе ограничительных мер.