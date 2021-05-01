Участник фестиваля в Брюсселе потерял сознание под струей водомета полиции

Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников несогласованного фестиваля Boum2 в Брюсселе. Для этого стражи правопорядка использовали водометы и слезоточивый газ.

Сотрудники правоохранительных органов разогнали участников несогласованного фестиваля Boum2 в Брюсселе. Для этого стражи правопорядка использовали водометы и слезоточивый газ.

Мероприятие проходило в столичном парке Ля Камбр. Вскоре после начала сотни полицейских заключили присутствующих в живое кольцо и оттеснили их с места. Демонстранты в ответ на действия правоохранителей стали кидать в них камни, ветки и бутылки.

В ходе потасовки пострадали несколько участников акции. Один из них потерял сознание под струей водомета. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Принять участие в фестивале решили тысячи жителей Брюсселя. Однако проведение мероприятия под запретом из-за действующих в городе ограничительных мер.