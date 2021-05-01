Экс-депутат Верховной рады Савченко погрузилась в деревенскую жизнь

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко после долгого молчания решила вновь заявить о себе. Серия ярких снимков из деревни появилась на ее странице в соцсети Facebook.

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко после долгого молчания решила вновь заявить о себе. Серия ярких снимков из деревни появилась на ее странице в соцсети Facebook.

Фотографии свидетельствуют о том, что экс-парламентарий полностью погрузилась в загородную жизнь. На кадрах видно, как Савченко разжигает печь, выращивает рассаду и заботится о корове и теленке.

"Люди часто спрашивают, что Надя Савченко делает сейчас? Просто живу. Когда есть время и возможность, помогаю хорошим людям", — говорится в подписи к снимкам.

Интернет-пользователи оценили новые интересы бывшего депутата. Некоторые спросили у Савченко, не вышла ли она замуж, и как у нее складывается личная жизнь.