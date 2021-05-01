Самый дорогой оружейный проект США эксперты NI оправдали мощью России

Истребители пятого поколения F-35 необходимы НАТО, чтобы пробить противовоздушную оборону РФ, полагают журналисты.

В США обнаружили инструмент, способный повысить шансы НАТО в потенциальном конфликте с Россией. Речь идет о малозаметном истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Эксперты обратили внимание, что сейчас истребитель подвергается яростной критике из-за своей высокой цены. Программа F-35 Joint Strike Fighter действительно признается самым затратным оружейным проектом в мире: его стоимость превышает $55 млрд.

Впрочем, в NI полагают, что отказаться от реализации программы — значит, совершить ошибку.

США vs Россия: F-35 против С-400

Американские аналитики по достоинству оценили российскую зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 «Триумф». По их словам, эти «универсальные и высокоэффективные» комплексы по праву стали лицом противоракетной обороны страны.

Система может одновременно поражать до 80 целей, работая как на малых, так и на больших дальностях. Оснащенные мощным радиолокационным комплексом С-400 способны обнаруживать и отслеживать до 300 целей в радиусе 600 километров, включая пилотируемые самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

«Но С-400 действует не в одиночку. Скорее, это центральная часть более крупной сети ракетных и зенитных установок, включая семейство С-300, С-350, “Панцирь-С1” и “Тор-М1”. Эти системы работают в тандеме, обеспечивая перекрывающиеся слои обороны для защиты ключевых российских инфраструктур и военных активов на всех возможных диапазонах», — объяснили в NI.

Вкупе оборонные системы компенсируют слабые стороны друг друга. Будущие зенитно-ракетные комплексы нового поколения С-500, способные перехватывать гиперзвуковые ракеты и воздушные цели, летящие со скоростью более 5 Махов, усилят многоуровневую противоракетную оборону России, констатировали американские эксперты.

В таких условиях добиться господства в воздухе Западу практически невозможно. Однако в NI полагают, что сыграть в пользу НАТО сможет истребитель пятого поколения F-35, засечь который российским ПВО будет довольно непросто из-за стелс-технологий.

«Вот почему F-35 так важен для США. Российская противоракетная оборона не может надежно обнаружить и взять на прицел низко наблюдаемые самолеты, которые способны уменьшить дальность действия российских радаров управления огнем», — заявили аналитики.

Именно поэтому вооруженные силы США инвестируют в истребители пятого поколения, объяснили в NI. Бомбардировщик F-35 может противостоять не только угрозе, исходящей от России, но и Китая, Северной Кореи и Ирана, убеждены аналитики. Без военного самолета американские ВВС попросту окажутся в невыгодном положении на фоне растущей конкуренции ведущих держав.

Ранее Воздушные Силы Японии и ВВС США провели совместные учения вблизи Японского и Восточно-Китайского морей. В маневрах участвовали 13 истребителей F-15, два истребителя F-2 и два бомбардировщика B-52.