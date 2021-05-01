20:07 1 Мая 2021Общество
Первый прямой поезд из Москвы дошел до Феодосии за 28 часов пути
Первый пассажирский поезд из Москвы прибыл в Феодосию через Керченский пролив по Крымскому мосту.
Первый пассажирский поезд из Москвы прибыл в Феодосию через Керченский пролив по Крымскому мосту.
Время в пути составило 28 часов. По информации оператора "Гранд Сервис Экспресс", поезда в Феодосию из Москвы и обратно будут курсировать до 9 мая. Затем рейсы возобновятся 24 мая. Желающие смогут уехать в этом направлении до 30 сентября. Поезда будут курсировать раз в три дня. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки. У каждого места имеется индивидуальное освещение.