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20:07   1 Мая 2021
Общество

Первый прямой поезд из Москвы дошел до Феодосии за 28 часов пути

Первый прямой поезд из Москвы дошел до Феодосии за 28 часов пути

Первый пассажирский поезд из Москвы прибыл в Феодосию через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Время в пути составило 28 часов. По информации оператора "Гранд Сервис Экспресс", поезда в Феодосию из Москвы и обратно будут курсировать до 9 мая. Затем рейсы возобновятся 24 мая. Желающие смогут уехать в этом направлении до 30 сентября. Поезда будут курсировать раз в три дня. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки. У каждого места имеется индивидуальное освещение.

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#москва #поезд #феодосия

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