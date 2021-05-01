Японцы приготовились к войне с Россией после предложения похоронить Ленина на Курилах

Решение похоронить революционера Владимира Ленина на Курильских островах станет "последней каплей" для Японии, заявили читатели токийского новостного сайта.

Решение похоронить революционера Владимира Ленина на Курильских островах станет "последней каплей" для Японии, заявили читатели токийского новостного сайта.

Японские пользователи сети Интернет отрицательно отреагировали на предложение депутата Южно-Сахалинска похоронить Ленина на курильском острове Итуруп. Читатели сайта уточнили: если российские власти примут такое решение, то для них это станет "последней каплей".

"Тогда на "северных территориях" надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире", — написал пользователь под ником Aed.

Данное решение поставит точку в переговорах России и Японии по Курильским островам, убежден политик. Вопрос о принадлежности Южных Курил до сих пор остается препятствием в достижении абсолютного мира между странами.