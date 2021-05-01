Историк Понасенков переиграл Урганта и Хрусталева в новом ролике

Российский публицист и историк Евгений Понасенков снялся в анонсе передачи "Вечерний Ургант". Новый ролик оценили зрители Первого канала.

Российский публицист и историк Евгений Понасенков снялся в анонсе передачи "Вечерний Ургант". Новый ролик оценили зрители Первого канала.

Понасенков, известный под псевдонимом Маэстро, появился в последнем апрельском эфире программы. Речь идет о ролике, в котором он снимался вместе с телеведущими Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым.

Минутное видео началось с прогулки одетых в деловые костюмы телеведущих по парку. Ургант и Хрусталев смотрели в небо и любовались деревьями, когда в кадре появился Понасенков. Он задумчиво смотрел по сторонам, держа над головой зонтик.

Герои ролика, погруженные в созерцание природы, не заметили друг друга и чуть не столкнулись лбами. Разойдясь в стороны, они продолжили прогулку.

По мнению телезрителей, историк переиграл ведущих. Его актерский талант восхитил аудиторию, которая заявила, что его персонаж удался лучше, чем у Урагнта и Хрусталева.