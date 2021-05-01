Компания Utair запустила прямое авиасообщение между Сочи и Анапой

Прямое авиасообщение связало два крупных туристических города Краснодарского края.

Прямое авиасообщение связало два крупных туристических города Краснодарского края.

Днем 1 мая из аэропорта Сочи отправился первый прямой самолет авиакомпании Utair в Анапу. Ранее туристам, которые хотели отдохнуть на обоих курортах Краснодарского края, приходилось добираться до них на машине или поезде. Однако теперь они могут добраться до конечной точки назначения по воздуху.

"Возможность посетить сразу несколько городов за один приезд в Краснодарский край — это, безусловно, дополнительное преимущество наших курортов", — приводит ТАСС слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

Первый рейс из Сочи отправился 1 мая в 13:07. Согласно предварительной информации, его общее время в пути составило около 55 минут. В обратном направлении он вылетит в субботу во второй половине дня.