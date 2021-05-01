Путин преподал превосходный урок Западу

Турецкие СМИ рассказали, какое преимущество президент РФ Владимир Путин имеет над американским коллегой Джо Байденом.

Турецкие СМИ рассказали, какое преимущество президент РФ Владимир Путин имеет над американским коллегой Джо Байденом.

Издание Sabah пишет, что Соединенные Штаты не способны дать ответ на действия России, Китая и стратегические ходы Турции.

"Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена", – пишут журналисты.

Своим политическим, дипломатическим и военным превосходством президент РФ преподал урок Западу. Об этом можно говорить даже после обращения Путина к российским парламентариям. Не называя имен, лидер страны подчеркнул, что Соединенные Штаты и их сторонники стали "преступными государствами".