Правоохранители ищут звезду шоу "Пацанки" после поножовщины на вечеринке в Москве

Вечеринка в доме у московского диджея закончилась преступлением. Правоохранители считают, что к этому причастна участница телешоу "Пацанки".

Вечеринка в доме у московского диджея закончилась преступлением. Правоохранители считают, что к этому причастна участница телешоу "Пацанки".

Известный диджей решила устроить тусовку и пригласила трех подруг. По некоторой информации, в доме также были двое детей кого-то из женщин. В момент инцидента они спали, сообщил Пятый канал.

По неустановленной пока причине повздорили две гостьи. Одна из них схватила нож и нанесла пострадавшей удары. Медики потом диагностировали ей ранения рук и спины. У стражей порядка есть информация, что ножом могла орудовать звезда шоу "Пацанки" Ксения Милас. Правоохранители занимаются розыском теледивы.