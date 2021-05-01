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18:24   1 Мая 2021
Политика

Путин подписал указ об освобождении Барышева от должности замглавы МЧС России

Путин подписал указ об освобождении Барышева от должности замглавы МЧС России

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева.

Соответствующий указ вступил в силу с момента его подписания главой государства. Документ опубликовали в субботу, 1 мая, на официальном портале правовой информации.

Павел Барышев исполнял обязанности заместителя главы ведомства со 2 февраля 2017 года. До назначения на должность заместителя главы МЧС России он работал в Ярославле. Генерал-полковник имеет награды за заслуги перед Отечеством.

В июне 2021 года ему исполнится 62 года.

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#мчс #путин #барышев

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