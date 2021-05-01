18:24 1 Мая 2021Политика
Путин подписал указ об освобождении Барышева от должности замглавы МЧС России
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева.
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя главы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева.
Соответствующий указ вступил в силу с момента его подписания главой государства. Документ опубликовали в субботу, 1 мая, на официальном портале правовой информации.
Павел Барышев исполнял обязанности заместителя главы ведомства со 2 февраля 2017 года. До назначения на должность заместителя главы МЧС России он работал в Ярославле. Генерал-полковник имеет награды за заслуги перед Отечеством.
В июне 2021 года ему исполнится 62 года.