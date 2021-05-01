18:15 1 Мая 2021Происшествия
Девушка разбилась о скалы на аттракционе в Кабардино-Балкарии
Организаторы аттракциона по роупджампингу могут ответить за гибель клиентки в Чегемском районе.
Организаторы аттракциона по роупджампингу могут ответить за гибель клиентки в Чегемском районе.
Полиция проводит проверку по факту смерти девушки на аттракционе по роупджампингу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Гражданка скончалась после удара о скалы.
По версии следствия, организаторы опасного развлечения не рассчитали длину веревки, в результате чего любительница экстрима пролетела вниз дальше положенной отметки. Тело девушки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.