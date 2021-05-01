Девушка разбилась о скалы на аттракционе в Кабардино-Балкарии

Организаторы аттракциона по роупджампингу могут ответить за гибель клиентки в Чегемском районе.

Организаторы аттракциона по роупджампингу могут ответить за гибель клиентки в Чегемском районе.

Полиция проводит проверку по факту смерти девушки на аттракционе по роупджампингу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. Гражданка скончалась после удара о скалы.

По версии следствия, организаторы опасного развлечения не рассчитали длину веревки, в результате чего любительница экстрима пролетела вниз дальше положенной отметки. Тело девушки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.