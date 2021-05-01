Депутат Боярский посоветовал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в майские праздники

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал россиян следовать в майские праздники предписаниям Роспотребнадзора, связанным с безопасностью в пандемию.

Депутат Госдумы Сергей Боярский призвал россиян следовать в майские праздники предписаниям Роспотребнадзора, связанным с безопасностью в пандемию.

Роспотребнадзор на прошлой неделе озвучил несколько рекомендаций относительно отдыха в майские праздники. Ведомство заявило о сохранении масочного режима в местах массового скопления людей. Россиянам порекомендовали по возможности оставаться дома или выезжать на природу в кругу семьи.

"Слава богу, сейчас нет у нас локдауна, поэтому давайте каждый начнет с себя — сделает прививку и будет беречь и себя, и близких родственников. Тогда мы сделаем еще один шаг навстречу прежней жизни", — отметил Сергей Боярский, комментируя в интервью для Федерального агентства новостей заявление Роспотребнадзора.

По словам депутата, он продолжает посещать деловые встречи. Однако надеется, что в майские праздники ему удастся на несколько дней уехать за город, решая все рабочие вопросы в удаленном режиме. Тем, кто еще не привился от коронавируса, Сергей Боярский порекомендовал задуматься над этим вопросом.