Обнаружена польза авокадо в борьбе с лейкозом

Плоды авокадо содержат вещество, которое подавляет фермент VLCAD, способствующий росту раковых клеток при лейкозе, выяснили ученые из США и Канады.

Плоды авокадо содержат вещество, которое подавляет фермент VLCAD, способствующий росту раковых клеток при лейкозе, выяснили ученые из США и Канады.

Речь идет о липиде под названием авокатин B. Эту молекулу из класса жиров специалисты обнаружили только в авокадо, хотя провели скрининг различных потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков — природных продуктов и пищевых добавок.

Прежде ученые из лаборатории профессора кафедры пищевых наук Гуэлфского университета Пола Спаньоло предлагали использовать авокатин B для профилактики диабета и борьбы с ожирением, но теперь доказали, что это соединение может воздействовать на критически важный для роста раковых клеток фермент. Исследователи надеются, что в ближайшее время получится провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.