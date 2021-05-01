Супруга принца Гарри Меган Маркл выступила в поддержку темнокожих девочек

Ждущая второго ребенка жена герцога Сассекского Меган Маркл заявила о необходимости поддержать девочек, которые представляют расовое меньшинство с темным цветом кожи.

Ждущая второго ребенка жена герцога Сассекского Меган Маркл заявила о необходимости поддержать девочек, которые представляют расовое меньшинство с темным цветом кожи.

Речь идет о темнокожих школьницах в возрасте от 13 до 18 лет. Именно на девочек в этой возрастной категории рассчитан новый проект жены внука королевы Великобритании. Информация о запуске проекта появилось на сайте благотворительной организации Archewell, которую учредили Маркл и ее муж принц Гарри.

В информационном письме говорится, что сложившая с себя королевские полномочия герцогиня будет делать все возможное для улучшения жизни темнокожих девочек. В частности, с помощью проекта беременная Маркл постарается повлиять на их образование, здоровье и социальную справедливость.

"Бросайте вызов несправедливости", — выступила в поддержку темнокожих девочек Маркл на круглом столе, который провела совместно с организацией Girls Inc. и Национальным женским юридическим центром.

Супруга принца Гарри весь 2020 год развивала дружественные связи со многими лидерами среди женщин. Также герцогиня Сассекская наладила контакты с организациями, преследующими цель восстановить равноправие, гендерное равенство и справедливость в обществе.