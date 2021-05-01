От вакцинации до слезоточивого газа. Как в России и Европе отпраздновали Первомай

В европейских городах демонстрации за права трудящихся переросли в столкновения с полицейскими.

Праздник весны и труда в России, как и в прошлом году, празднуют вынужденно скромно, избегая массовых скоплений людей из-за неутихающей пандемии коронавируса. Тем не менее, власти некоторых регионов нашли безопасный способ развлечь людей.

В европейских странах мирные демонстрации в честь Дня труда переросли в стычки с полицией. На петарды, бутылки и шарики с краской стражи порядка отвечали водометами и слезоточивым газом.

«Политика Сегодня» рассказывает, как Первомай отпраздновали в разных уголках страны и за рубежом.

Москва: шествие коммунистов

Коронавирус серьезно вмешался в планы КПРФ, которая планировала устроить в День международной солидарности трудящихся традиционную демонстрацию в Москве. Коммунисты намеревались пройтись по центру столицы — от улиц Большой Якиманки и Большой Полянки до Театральной площади — и завершить шествие митингом в Театральном проезде.

Впрочем, 20 апреля городская мэрия запретила проводить массовые мероприятия из-за противоэпидемических мер. Поэтому в полдень 1 мая Калужская площадь — место встречи представителей КПРФ — практически пустовала.

Коммунисты ограничились возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятникам маршалу Жукову и Карлу Марксу. Руководителей партии сопровождали депутаты партийной фракции в Госдумы, а также молодые активисты.

Без массовых гуляний тематическую программу к празднику Весны и Труда подготовили и на ВДНХ: многочисленные экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. На всех мероприятиях число участников также ограничено.

Дальний Восток: вакцинация

На Дальнем Востоке власти ряда регионов решили совместить приятное с полезным. В честь празднования Первого мая в Чите и Хабаровске для местных жителей развернули пункты вакцинации, чтобы каждый желающий смог сделать прививку от коронавируса.

В Чите даже придумали название акции — «Здоровый Первомай». В поздравительной речи губернатор Александр Осипов в очередной раз призвал граждан привиться.

В Хабаровске площадку для прививок открыли прямо в фестивальном городке на площади Ленина. Причем «автопоезд здоровья» предполагал не только вакцинацию, но и бесплатную флюорографию и маммографию.

Кроме того, в Хабаровском крае стартовал масштабный фестиваль «АмурФест. Весна». На центральной площади были развернуты тематические улицы, на одной из которых собирали вещи для малообеспеченных людей и пожертвования для бездомных животных.

Германия: водометы

В Германии на Первое мая запланированы более 20 демонстраций. Самые многочисленные митинги - в западноберлинских районах Нойкельн и Кройцберг - заявлена акция с 10 тысячами участников.

За порядков в Берлине следили более 5,6 тысяч полицейских.

Paar Eindrücke von 1. Mai in Berlin am Brandenburger Tor, jetzt auch in bewegten Bildern. Schöne Veranstaltung!#SolidaritaetIstZukunft @dgb_news pic.twitter.com/VAwkYBvAP3 — Christian Hossbach (@HossbachC) May 1, 2021

Через какое-то время с начала мирной демонстрации правоохранители начали принимать жесткие меры против участников без масок. В Гамбурге — водометы. А в Лихтенберге акция против антикоронавирусных ограничений у городской ратуши переросла в стычки с полицией, в результате которых были арестованы несколько человек.

Derweil in #Flensburg: knapp 30 Schwurblers machen einen auf ›Jana aus Kassel‹ (begleitet von kleinem Gegenprotest) Rechte Bilder: Reaktionen der Cops auf anarchistische 1. Mai Demo gerade eben in #Hamburg (Einfach mal so als Kontrast). pic.twitter.com/R86xCamLQR — B★M★C (@BlackMosqCrew) May 1, 2021

Франция: желтые жилеты

В крупных городах Франции по случаю Дня международной солидарности трудящихся также прошли массовые демонстрации. Несмотря на действующие в стране коронавирусные ограничения, улицы заполонили сторонники движения «желтые жилеты».

В Нанте и Лионе произошли стычки между демонстрантами и полицией. Для разгона протестующих стражам порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

À Paris, des projectiles ont été lancés en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène ou avec des grenades de désencerclement #AFP #AFPTV pic.twitter.com/ndo1IpS1Ag — Agence France-Presse (@afpfr) May 1, 2021

В Париже участники акций начали бросать в полицию петарды, бутылки и шарики с краской. По данным парижской префектуры, в общей сложности были задержаны 17 человек.

Испания: министр труда

Знаковая демонстрация трудящихся прошла и в Мадриде под лозунгом: «Настало время выполнить долг перед трудящимися». В мероприятии впервые в истории страны принял участие действующий министр труда. По словам Иоланды Диас, на первомайские демонстрации она ходит с ранних лет.

«Я хожу на первомайские демонстрации с детства, в этом году тоже не пропущу».

Ранее «ПС» рассказала, какие российские регионы решили продлить или же сократить майские праздники, установленные указом президента страны Владимира Путина. В этом году они продлятся рекордные 10 дней — с 1 по 10 мая включительно.