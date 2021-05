От вакцинации до слезоточивого газа. Как в России и Европе отпраздновали Первомай

В европейских городах демонстрации за права трудящихся переросли в столкновения с полицейскими.

Праздник весны и труда в России, как и в прошлом году, празднуют вынужденно скромно, избегая массовых скоплений людей из-за неутихающей пандемии коронавируса. Тем не менее, власти некоторых регионов нашли безопасный способ развлечь людей.

В европейских странах мирные демонстрации в честь Дня труда переросли в стычки с полицией. На петарды, бутылки и шарики с краской стражи порядка отвечали водометами и слезоточивым газом.

«Политика Сегодня» рассказывает, как Первомай отпраздновали в разных уголках страны и за рубежом.

Москва: шествие коммунистов

Коронавирус серьезно вмешался в планы КПРФ, которая планировала устроить в День международной солидарности трудящихся традиционную демонстрацию в Москве. Коммунисты намеревались пройтись по центру столицы — от улиц Большой Якиманки и Большой Полянки до Театральной площади — и завершить шествие митингом в Театральном проезде.

Впрочем, 20 апреля городская мэрия запретила проводить массовые мероприятия из-за противоэпидемических мер. Поэтому в полдень 1 мая Калужская площадь — место встречи представителей КПРФ — практически пустовала.

Коммунисты ограничились возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятникам маршалу Жукову и Карлу Марксу. Руководителей партии сопровождали депутаты партийной фракции в Госдумы, а также молодые активисты.

Без массовых гуляний тематическую программу к празднику Весны и Труда подготовили и на ВДНХ: многочисленные экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. На всех мероприятиях число участников также ограничено.

Дальний Восток: вакцинация

На Дальнем Востоке власти ряда регионов решили совместить приятное с полезным. В честь празднования Первого мая в Чите и Хабаровске для местных жителей развернули пункты вакцинации, чтобы каждый желающий смог сделать прививку от коронавируса.

В Чите даже придумали название акции — «Здоровый Первомай». В поздравительной речи губернатор Александр Осипов в очередной раз призвал граждан привиться.

В Хабаровске площадку для прививок открыли прямо в фестивальном городке на площади Ленина. Причем «автопоезд здоровья» предполагал не только вакцинацию, но и бесплатную флюорографию и маммографию.

Кроме того, в Хабаровском крае стартовал масштабный фестиваль «АмурФест. Весна». На центральной площади были развернуты тематические улицы, на одной из которых собирали вещи для малообеспеченных людей и пожертвования для бездомных животных.

Германия: водометы

В Германии на Первое мая запланированы более 20 демонстраций. Самые многочисленные митинги - в западноберлинских районах Нойкельн и Кройцберг - заявлена акция с 10 тысячами участников.

За порядков в Берлине следили более 5,6 тысяч полицейских.

